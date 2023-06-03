Представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский обрисовал ближайшие перспективы для российских бойцов, которые сейчас на территории Белгородской области проводят активные рейды против путинского режима. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.
"Если будет возможность закрепиться и удерживать какую-то территорию длительное время – значит там будет временная вооруженная администрация, будут приниматься какие-то меры по взаимодействию с населением на длительный период. Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет", - рассказал Барановский.
Также он сообщил о "плане Б": "Если не будет возможности закрепиться и будет необходимость отступить, значит, отступим. Нет задачи героически сейчас умереть. Есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта, показывать России, что сопротивление возможно и нужно присоединяться к нему".
Он подчеркнул, что "война - это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а всё самое интересное - ещё впереди".
Также он отметил, что в приграничных регионах России "спадает информационный мрак, потому что люди сталкиваются с реальностью и видят, что она совсем не такая, как о ней рассказывают по российскому телевидению".
"В перспективе об этом узнают не только жители Белгородской области, но и Курской, Брянской, а затем – Москвы и всей страны", - добавил он.
Столкновения в Бкелгородской области
Утром 1 июня российские СМИ заявили о боях в Белгородской области РФ, граничащей с Украиной. Вскоре воины легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" записали обращения, в которых подтвердили свою причастность к боестолкновениям.
Бойцы "Свободы России" заявили, что их целью является освобождение всей РФ от путинского режима. Также они отчитались об уничтоженной технике российских военных на территории Белгородской области.