Есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта.

Представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский обрисовал ближайшие перспективы для российских бойцов, которые сейчас на территории Белгородской области проводят активные рейды против путинского режима. Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Если будет возможность закрепиться и удерживать какую-то территорию длительное время – значит там будет временная вооруженная администрация, будут приниматься какие-то меры по взаимодействию с населением на длительный период. Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет", - рассказал Барановский.

Также он сообщил о "плане Б": "Если не будет возможности закрепиться и будет необходимость отступить, значит, отступим. Нет задачи героически сейчас умереть. Есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта, показывать России, что сопротивление возможно и нужно присоединяться к нему".

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Он подчеркнул, что "война - это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а всё самое интересное - ещё впереди".

Также он отметил, что в приграничных регионах России "спадает информационный мрак, потому что люди сталкиваются с реальностью и видят, что она совсем не такая, как о ней рассказывают по российскому телевидению".

"В перспективе об этом узнают не только жители Белгородской области, но и Курской, Брянской, а затем – Москвы и всей страны", - добавил он.

Утром 1 июня российские СМИ заявили о боях в Белгородской области РФ, граничащей с Украиной. Вскоре воины легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" записали обращения, в которых подтвердили свою причастность к боестолкновениям.

Бойцы "Свободы России" заявили, что их целью является освобождение всей РФ от путинского режима. Также они отчитались об уничтоженной технике российских военных на территории Белгородской области.

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