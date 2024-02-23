Площадь пожара составляет примерно 250 м.кв.

В России заявили, что в Краснодарском крае упали два "летательных аппарата". О сбитии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 оккупанты молчат.

Вечером в пятницу, 23 февраля, Единая дежурно-диспетчерская служба Каневского района сообщила, что около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения произошло падение двух летательных аппаратов.

"Спасателями установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. К ликвидации пожара привлечены 40 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Украина сбила второй А-50: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Вооруженные силы Украины сбили дорогой российский самолет А-50. Очевидцы сняли на видео момент попадания ракеты в самолет, до этого он отстреливал тепловые ловушки, но безуспешно.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил факт поражения самолета, а также поблагодарил разведку и всех причастных за успешную работу.

Как известно, базовая стоимость А-50 оценена в 330 миллионов долларов, однако модернизированные версии стоят намного дороже.

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