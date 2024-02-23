Командующий ВС поблагодарил разведку и всех причастных.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал момент сбития российского самолета, который сняли на видео очевидцы. "Баян, ты где?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества"! Праздновать надо дома, и так, чтобы баян не порвать!" - написал он в своем Telegram-канале.

Также Олещук поблагодарил Главное управление разведки Министерства обороны Украины и всех, кто обеспечил этот результат.

Сбитие А-50 над Азовским морем: что известно

Сегодня вечером россияне начали публиковать в сети видео пожара после падения самолета в Краснодарском крае. Впоследствии стало известно, что речь идет о редком российском А-50.

Оккупанты, как всегда, заявили о "дружеском огне", однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что самолет был сбит украинскими силами.

Кроме того, по его словам, именно этот А-50 координировал последний массированный ракетный обстрел Украины, который состоялся 7 февраля.

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