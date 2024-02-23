В Сети публикуют видео серьезного пожара.

В сети сообщают о сбитии над Азовским морем второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Telegram-каналах опубликовали видео пожара на месте падения самолета. Утверждается, что он рухнул в поселке трудовая Армения Краснодарского края РФ.

"Военно-подводный флот Азовского моря РФ пополняется очень быстро и эффективно. Вот в этой точке сейчас запишите "Мариупольское сопротивление просто ох**нное". А я сейчас покажу почему. Пусть эмоции утихнут и все корреспонденты с той стороны отчитаются", - написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что "корреспонденты" с места сообщают о падении двух самолетов. Также Андрющенко опровергает сообщения российских каналов о том, что самолет сбило ПВО РФ. "К слову. Этот А-50 координировал последний обстрел нас. Тот, что был 7 февраля. После садился на аэродром около 11:00 по Москве (то есть в 10:00 по нашему)", - написал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак коротко написал в своем Telegram-канале: "Самолетик".

Сбитие А-50 над Азовским морем: что известно

Как известно, 14 января 2024 года стало известно о падении российского самолета А-50 в акватории Азовского моря. Украинская армия сообщила также о подбитии борта Ил-22.

Российские военные блогеры уверяли, что самолет сбила российская же противовоздушная оборона. Стоимость базовой версии А-50 составляет около $330 миллионов долларов, модернизированной - около 500 миллионов.

Вас также могут заинтересовать новости: