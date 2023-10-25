Он наградил тройку захватчиков орденами За эти "геройские действия".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу "отметился" невероятным рассказом о "подвиге" трех оккупантов. По его версии, эти захватчики якобы сбили 24 самолета за 5 дней.

Шойгу наградил оккупантов-"героев" орденами "За мужество". Для убедительности министр обороны страны оккупанта буквально на пальцах показал, что за 5 дней захватчики якобы минуснули 24 самолета.

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе идентифицировал "героев". Все они с Дальнего Востока РФ, служат на Тихоокеанском флоте в 155-й бригаде морской пехоты во Владивостоке на офицерских должностях - Павел Федотов, Александр Сотников и Иван Гринчак.

Что предшествовало

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что страна-оккупант имеет на вооружении "супермощные "комплексы, которые массово сбивают украинские самолеты".

"У Вооруженных сил России появились зенитные ракетные комплексы, которые за 5 дней сбили 24 украинских самолета", - утверждал Шойгу.

В то же время, что это за таинственный зенитный комплекс и где он работает российский министр уточнять не стал. Однако на этом Шойгу не остановился и продолжил свой "победный спич". По его словам, оккупационные войска якобы "успешно" отражают атаки Вооруженных сил Украины.

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