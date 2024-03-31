Сообщается. что две ФАБ-500 были найдены в двух километрах от села Крюково 30 марта.

Российские самолеты уронили еще две авиабомбы на Белгородскую область, пишет российское издание ASTRA со ссылкой на собственные данные.

"2 ФАБ-500 были найдены в 2 километрах от села Крюково 30 марта. Таким образом, за последние 2 недели известно уже о 14 упавших в регионе авиабомбах", - говорится в сообщении.

Указывается, что другие случаи фиксировались:

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20 марта стало известно об упавших ФАБ в сёлах Введенская Готня и Замостье;

21 марта две ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково;

22 марта две ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка этого же округа;

25 марта ФАБ-50 нашли в районе села Смородино Яковлевского городского округа; в этот же день ФАБ-250 нашли в районе села Зыбино Борисовского района;

ФАБ-500 обнаружена в районе села Бессоновка 27 марта;

ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено утром 28 марта; в этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка;

28 марта в Белгородском районе между сёлами Бессоновка и Веселая Лопань обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую "уронил" российский бомбардировщик, из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал о состоянии российской стратегической авиации.

"Все, что россияне делают, это - исключительно поддерживают их (самолетов) состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты… Проблемы большие есть у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации".

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