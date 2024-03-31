По словам разведчика, россияне исключительно поддерживают состояние самолетов для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал о состоянии российской стратегической авиации.

"Все, что россияне делают, это - исключительно поддерживают их (самолетов) состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. По Ту-95, все же видят, вся их деятельность - это перелет с одного аэродрома на другой, погрузка ракетами, далее взлет, пуск ракет и уход", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, самолеты Ту-160 никто не видел на боевых заданиях уже достаточно давно.

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"Самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22, причем, примерно, раз в неделю, не более. Проблемы большие есть у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации, - заметил Буданов. - А что касается лет авиации. Так а какая у нас авиация? Тех же лет, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи".

Он также напомнил, что ракеты запускают исключительно Ту-95. По словам Буданова, Ту-160 для этого не используют, берегут их ресурс.

Как сообщал УНИАН, Буданов заявил, что российские оккупанты накапливали крылатые ракеты "Калибр", и вероятно, враг вскоре снова начнет применять их для ударов по Украине. По его словам, оккупанты не применяли "Калибры", так как они менее эффективны, чем ракеты Х-101.

"В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество ракет Х-101 значительно сократилось", - сообщил глава ГУР.

Также он рассказал, что Россия ранее приняла нормативное решение, которое предусматривало возобновление запасов ракет флота и доведение их до определенного количества. Глава ГУР заявил, что эту задачу оккупанты выполнили.

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