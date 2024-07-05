Также разбиты 54 артиллерийские системы и 10 танков.

Силы обороны Украины за сутки обезвредили более 1,1 тыс. российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2024 года ориентировочно составили:

- личного состава - около 548 тыс. 580 человек, в том числе 1 110 за минувшие сутки,

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- танков - 8142 (+10) единицы,

- боевых бронированных машин - 15 тыс 611 (+11),

- артиллерийских систем - 14831 (+54),

- реактивных систем залпового огня - 1115,

- средств ПВО - 878,

- самолетов - 360,

- вертолетов - 326,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11751 (+57),

- крылатые ракеты - 2342,

- корабли /катера - 28,

- подводные лодки - 1,

- автомобильной техники и автоцистерн - 19977 (+54),

- специальная техника - 2473 (+5).

Война в Украине: новости

Как считают аналитики американского Института изучения войны Путин отказался от участия России в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого ему нужна фактическая капитуляция Украины. Путин уверен в своей оценке того, что Россия может добиться победы.

4 июля президент Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg рассказал о рисках установления режима прекращения огня на текущей линии фронта, который предлагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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