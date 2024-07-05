Силы обороны Украины за сутки обезвредили более 1,1 тыс. российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 548 тыс. 580 человек, в том числе 1 110 за минувшие сутки,
- танков - 8142 (+10) единицы,
- боевых бронированных машин - 15 тыс 611 (+11),
- артиллерийских систем - 14831 (+54),
- реактивных систем залпового огня - 1115,
- средств ПВО - 878,
- самолетов - 360,
- вертолетов - 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11751 (+57),
- крылатые ракеты - 2342,
- корабли /катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19977 (+54),
- специальная техника - 2473 (+5).
Война в Украине: новости
Как считают аналитики американского Института изучения войны Путин отказался от участия России в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого ему нужна фактическая капитуляция Украины. Путин уверен в своей оценке того, что Россия может добиться победы.
4 июля президент Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg рассказал о рисках установления режима прекращения огня на текущей линии фронта, который предлагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.