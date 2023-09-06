Пока не будет построено временное заграждение, вода будет продолжать бесполезно вытекать.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине, Украина потеряла годовой запас питьевой воды.

По словам руководителя госкомпании "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, вода будет продолжать напрасно тратиться, пока не будет построено заграждение. Для возведения временного гидросооружения, чтобы остановить срабатывание воды потребуется три месяца, чтобы обеспечить мостовой переход с правого на левый берег требуется 5-6 месяцев.

"Мы потеряли от 35 до 40% питьевой воды. До подрыва у нас было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, а осталось в русле реки 3-3,5 млн кубокилометров", - сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, этот объем воды Украина могла потреблять бы в течение года.

Сирота отметил, что станция восстановлению не подлежит, нужно делать ее демонтаж и строить новую станцию. В соответствии с утвержденным правительством планом, в течение двух лет после деоккупации компания должна осушить место подрыва Каховской ГЭС, чтобы провести расследование трагедии.

"Ждем деоккупации, хотелось бы до паводка, до февраля месяца сделать часть работ, чтобы можно было остановить срабатывание Каховского водохранилища", - сказал Сирота.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года войска РФ взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Прямые убытки оцениваются как минимум в 2 млрд долларов. Сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 млрд гривень.

21 августа 2023 года была запущена первая нить водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС. Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее вода по открытому каналу попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет восстанавливать Каховскую дамбу.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал УНИАН, что без восстановления Каховской ГЭС украинскому югу придется распрощаться с аграрным хозяйством и промышленностью.

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