Сейчас с солдатом работает психолог.

В Челябинской области российский солдат зашил себе рот после скандала с девушкой.

Об этом пишет Telegram Подъем.

19-летний срочник приревновал свою девушку, накричал на нее, а потом пошел в туалет и зашил себе рот иголкой с трикотажной нитью. Таким образом, он наказал себя за грубые слова.

Инцидент, согласно данным служебных документов, произошел 15 декабря в Чебаркуле.

Читайте такжеСтая собак с розовой шерстью напугала россиян (фото)На странного солдата обратил внимание дежурный части. Он заметил, что парень ходил в маске и постоянно молчал.

Когда же с россиянина сняли маску, оказалось, что его рот зашит.

В медчасти нити вспороли. Сейчас с солдатом работает психолог.

Как писал УНИАН, в Санкт-Петербурге вечером, 17 декабря, загорелся военный корвет с управляемым ракетным вооружением "Проворный" во время строительства. Спасатели присвоили пожару высший ранг сложности, огонь охватил 800 квадратных метров.

Кроме того, двое российских десантников, которых Россия отправила в Беларусь якобы из-за "внезапной проверки боеспособности", погибли при приземлении с парашютом в Гродно.

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Автор: Виолетта Орлова