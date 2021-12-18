В Челябинской области российский солдат зашил себе рот после скандала с девушкой.
Об этом пишет Telegram Подъем.
19-летний срочник приревновал свою девушку, накричал на нее, а потом пошел в туалет и зашил себе рот иголкой с трикотажной нитью. Таким образом, он наказал себя за грубые слова.
Инцидент, согласно данным служебных документов, произошел 15 декабря в Чебаркуле.
Читайте такжеСтая собак с розовой шерстью напугала россиян (фото)На странного солдата обратил внимание дежурный части. Он заметил, что парень ходил в маске и постоянно молчал.
Когда же с россиянина сняли маску, оказалось, что его рот зашит.
В медчасти нити вспороли. Сейчас с солдатом работает психолог.
Как писал УНИАН, в Санкт-Петербурге вечером, 17 декабря, загорелся военный корвет с управляемым ракетным вооружением "Проворный" во время строительства. Спасатели присвоили пожару высший ранг сложности, огонь охватил 800 квадратных метров.
Кроме того, двое российских десантников, которых Россия отправила в Беларусь якобы из-за "внезапной проверки боеспособности", погибли при приземлении с парашютом в Гродно.
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