Погибшие были квалифицированными инструкторами парашютной подготовки.

Двое российских десантников, которых Россия отправила в Беларусь якобы из-за "внезапной проверки боеспособности", погибли при приземлении с парашютом в Гродненской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.

Парашютисты были, по словам представителя оборонного ведомства, высококвалифицированными инструкторами парашютной подготовки. Россияне пришли на службу по контракту.

Из-за порывов ветра десантники столкнулись в небе.

Читайте такжеРоссиянин после бурной ночи пришел на осмотр в поликлинику "без штанов, зато с карабинов" (фото)Пострадавших россиян госпитализировали, но из-за полученных травм те погибли.

В Минобороны РФ утверждают, что другой военнослужащий пытался спасти обоих с помощью запасного парашюта, однако, почему эти действия не помогли, не уточняют.

Вечером в пятницу, 12 ноября, Минобороны РФ заявило о "внезапной проверке боеспособности" армии, в рамках которой одно из подразделений десанта отправили в Гродненскую область якобы на практические учения с белорусскими военными.

Сейчас в Гродненской области находятся мигранты, которые штурмуют белорусско-польскую границу, чтобы попасть в ЕС.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская