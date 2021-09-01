Курьезности добавляет и то, что президент РФ обнажил свои "познания" в мире современных технологий на просветительском марафоне "Новое Знание".

Президент России Владимир Путин пообщался со школьниками, один из которых его эпично подставил. Ребенок попросил политика подписаться на его YouTube-канал, где он рассказывает об очищении Байкала от мусора. Однако Путин совсем не понял просьбу и показал все свои "познания" в области современных технологий.

Это случилось во время просветительского марафона "Новое Знание", в рамках которого Путин встретился со школьниками. Мероприятие транслировалось на YouTube.

Сама встреча получила немало критики. Школьники задавали Путину заученные наизусть вопросы, которые едва ли интересуют детей. Сам же президент РФ умело выставлял все в положительном для себя свете и не терял ни единой возможности себя похвалить. Мероприятие проходило довольно напряженно, школьники заметно нервничали, часто возникали неловкие паузы.

Самый маленький участник встречи рассказал Путину о загрязнении Байкала и попросил президента РФ подписаться на его YouTube-канал. Максимально простая и понятная просьба сильно озадачила политика.

"А что, что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?", - Путин буквально тараторил от недоумения.

Мальчик объяснил президенту РФ, что YouTube - это социальная сеть. При этом в зале отчетливо слышался смех, да и сам школьник не сдерживал улыбку.

Читайте такжеДве российских школьницы пытались сбежать в Финляндию, чтобы не идти на учебуТолько после объяснения Путин понял, что значит "подписаться на канал" и заявил, что подумает о просьбе ребенка. В комментариях к трансляции пользователи глумятся над российским президентом и советуют ему перестать позориться и наконец начать "знакомство" с интернетом.

Так, пока президент Украины активно ведет социальные сети и общается с украинцами через интернет, российский президент с трудом представляет, что такое YouTube.

Ранее УНИАН уже сообщал, что другой школьник на этой же встрече подловил Путина на "историческом проколе".

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Автор: Полина Кузенко