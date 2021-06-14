Президент РФ упомянул учения НАТО возле российских границ.

Президент России Владимир Путин объяснил, стягивание войск РФ к украинским границам военными учениями на своей территории.

Об этом он заявил в интервью NBC.

По словам Путина, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. Для примера он привел учения на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

«Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?» – сказал президент РФ.

Как заявлял на днях президент Украины Владимир Зеленский, полный отвод российских войск от границ не состоялся, и уровень военной угрозы остается высоким.

Ситуация на границах Украины

Читайте такжеЗеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку УкраиныВ марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела всего 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад - 2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Катерина Шварц