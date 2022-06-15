Украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова.
Об этом своему Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В Украине ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова", - написал он.
По информации Братчука, полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.
Напомним, ранее украинские воины ликвидировали экс-следователя РФ по особо важным делам Сергея Красникова. Оккупант скучал на пенсии, поэтому поехал воевать в Украину как наемник.