Полковник Сергей Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск.

Украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова.

Об этом своему Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Украине ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова", - написал он.

По информации Братчука, полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее украинские воины ликвидировали экс-следователя РФ по особо важным делам Сергея Красникова. Оккупант скучал на пенсии, поэтому поехал воевать в Украину как наемник.

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