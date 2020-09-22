Журавлев проявил незаурядную осведомленность в заявленном им извращении.

Кремлевская пропагандистская программа «60 минут» не прекращает удивлять. Отныне ведущие сконцентрировались на протестах в Беларуси и снова давят на зрителей «западными извращениями».

Мнение о якобы порно-шоу в Дании высказал в эфире программы депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

"У них первый открылся порнобалаган для зоофилов. Вы представляете? Для зоофилов в Дании. Официально работает. Можно прийти и там черепаху изнасиловать. Идиоты. И они нас обучают этому делу", – прокричал он.

После этих слов засмеялись даже присутствующие гости вместе со Скабеевой и Поповым. Однако россиянин продолжал, проявляя незаурядную осведомленность в заявленном им извращении.

"Это абсолютная правда! Более того, что они делают: сделали программу, там американец придумал, можно зайти в детский сад и потрогать детей. После этого эти дети там лечатся, пятерых изнасиловали за это дело", – ответил Журавлев.

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Автор: Яна Ставская