Депутат российской Госдумы от ЛДПР Александр Шерин выступил за скорейшее российское вторжение в Украину.
Такое заявление Шерин сделал в эфире "ЛДПР-ТВ". Видео его выступления появилось в российских Telegram-каналах.
Свою риторику депутат обосновал тем, что сегодня "украинскую молодежь кормят антироссийской идеологией".
"Его [украинский народ] кормят мясом, и он потом захочет этого мяса", - высказался Шерин.
Исходя из размышлений депутата, "украинскую угрозу" следует уничтожить сейчас, пока она не стала для России слишком опасной.
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"Я не говорю о том, что Российскую федерацию, или российскую армию кто-то способен раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой, и клали десятки миллионов жизней. Когда можно наносить превентивные удары, или меры, на чужой территории", - заключил он.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык, история и православная вера.
Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из "отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.
Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ. По мнению Путина, современная Украина – это"детище советской эпохи".
Статью Путина включили в качестве одной из обязательных тем в занятия с военнослужащими ВС РФ по военно-политической подготовке.