Член ЛДПР боится, что иначе "врага потом будут останавливать под Москвой".

Депутат российской Госдумы от ЛДПР Александр Шерин выступил за скорейшее российское вторжение в Украину.

Такое заявление Шерин сделал в эфире "ЛДПР-ТВ". Видео его выступления появилось в российских Telegram-каналах.

Свою риторику депутат обосновал тем, что сегодня "украинскую молодежь кормят антироссийской идеологией".

"Его [украинский народ] кормят мясом, и он потом захочет этого мяса", - высказался Шерин.

Исходя из размышлений депутата, "украинскую угрозу" следует уничтожить сейчас, пока она не стала для России слишком опасной.

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"Я не говорю о том, что Российскую федерацию, или российскую армию кто-то способен раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой, и клали десятки миллионов жизней. Когда можно наносить превентивные удары, или меры, на чужой территории", - заключил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык, история и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из "отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ. По мнению Путина, современная Украина – это"детище советской эпохи".

Статью Путина включили в качестве одной из обязательных тем в занятия с военнослужащими ВС РФ по военно-политической подготовке.

Автор: Дмитрий Захаров