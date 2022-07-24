Речь идет о тех военных, которым обещали отпуск и возможность отказаться от службы.

Российских контрактников, которые не хотят дальше воевать с Украиной, содержат под стражей на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщил отец одного из солдат изданию The Insider.

Оказалось, что военным обещали отпуск с возможностью отказаться от участия в войне после трех месяцев службы. Однако когда контрактники захотели вернуться домой, их привезли в город Брянка, где они уже более месяца под арестом.

"Отвоевал три месяца, они должны были ехать домой. Их развернули со стороны Луганска и повезли туда. Посадили в прокуратуру, где луганские военные занимаются российскими солдатами, которые написали отказ от войны. Эти люди держат их там из-за того, что они отказались", - рассказал мужчина.

Солдаты, которые оттуда приезжают, рассказывают о ямах и пытках.

"Да лучше душу богу отдать, чем пойти туда обратно. Они больше не хотят быть по уши в крови своих друзей и близких офицеров", - объяснил он нежелание военных идти на войну.

Сын этого мужчины подписал контракт еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии вышел приказ, чтобы отправить контрактников на три месяца на так называемую "спецоперацию". По его словам, ответственность за задержание "отказников" российское руководство переложило на боевиков "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия срочно ищет 20 тысяч контрактников, желающих умереть в Украине.

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