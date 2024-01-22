Официально инцидент не комментируют, но паблики узнали некоторые детали.

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, самолет якобы "уронил" авиабомбу над плотиной на территории России. Это произошло 21 января в районе хутора Ионовка.

"В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет", - пишет канал.

Видео дня

Неизвестно, что на самом деле летел бомбить российский самолет. Официально в Минобороны страны-оккупанта этот бестолковый инцидент не комментируют.

Другие "операции" россиян

Как сообщал УНИАН, ранее скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался, что его бойцы уничтожили российскую башню связи в Белгородской области. "Пехотинец Путина" уверяет, что это сделали для того, чтобы "прервать связь ВСУ".

Более того, он даже показал видео, на котором "кадыровцы" запускают снаряд в свой же ретранслятор.

"Враг остался без связи и возможности вызвать подкрепление. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника", - убеждает Кадыров.

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