Неподалеку заметили автомобиль с "ракетой".

Вечером в пятницу, 19 июля, возле посольства Соединенных Штатов Америки в Москве устроят концерт-митинг.

Певец-пропагандист Ярослав Дронов (известен как "Шаман") опубликовал обращение к россиянам, в котором пожаловался на блокировку его YouTube-канала."Америка заблокировала мой канал просто за то, что я - русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить", - сказал он.

Кремлевские политтехнологи считают, что песни "Шамана" должны "обличить американский империализм" и донести до правительства США "протест обычных россиян" против блокировки пользователей из РФ, пишет проект ВЧК-ОГПУ.

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По данным журналистов, участников и зрителей тщательно подбирали структуры московской мэрии. Так, на митинг можно будет пройти только по паспорту, с заготовленными плакатами и кричалками. Оплатят все "структуры, желающие понравиться властям".

Чем известен Шаман

Российский певец активно поддерживает и оправдывает полномасштабное вторжение России в Украину. За это он попал в санкционные списки стран Европейского союза и Канады.

В прошлом году Дронов стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. Также он посещал оккупированные территории Украины, заявляя, что звучание его песен "в Новороссии и на Донбассе наполнено особым смыслом".

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