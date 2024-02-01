По его словам, государство никому ничего не должно.

Мэр российского города Невинномыск (Ставропольский край) призвал как можно больше рожать, чтобы город не превратился в "обосс*нный Марсель".

В обращении к россиянам Михаил Миненков рассказал, что постоянно смотрит сюжеты "1 канала" про жизнь в других странах, они его ужасают. Он назвал французский город Марсель страной, в городах которой "произошла деградация".

По его словам, для борьбы с угрозой вымирания, россиянкам необходимо много рожать. "И кто-то в феминисток начал играть, мол, почему мы должны рожать, а сколько денег за это заплатят... До ежиков скоро договоримся. Никто никому ничего не должен. Просто надо рожать. Или вымрем", - добавил Миненков.

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Завершил он обращение собственной формулой спасения: "мужик обязан пахать, женщина обязана рожать". Иначе, по его словам, Невинномысск превратится во "всякие обосс*нные Марсели" или города США.

Россиянок призывают больше рожать:

Напомним, осенью российский диктатор Путин заявил, что в РФ многодетность должна стать нормой, поскольку страна столкнулась со "сложнейшими демографическими вызовами".

А глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал запретить на федеральном уровне "склонение" женщин к совершению абортов.

Российские СМИ сообщали, что частные клиники в российских регионах начали отказываться от проведения абортов.

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