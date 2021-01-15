В Москве жители многоэтажки на Энергетической улице нашли тело дедушки, зашитое в шторы и оставленное возле подъезда.
Читайте такжеВ России воспитатели избили женщину, когда та выясняла, кто бьет ее сына (фото)Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Сначала решили, что это просто ковер, но, приглядевшись, поняли, что внутри находится человек. И ковер - вовсе не ковер, а занавески, плотно зашитые вдоль тела (к нему пришили даже варежки). Сверху все перевязали лентой и в таком виде выставили во двор», – говорится в сообщении.
На место вызвали медиков и полицию.
Выяснилось, что дедушка умер от рака, и его сожительница нашла иного способа похоронить, так как денег у них не было даже на свет в квартире.
«Вчера в жилище этой женщины нашли скелет её сына, Ольгу отправили в психбольницу», – говорится в сообщении.
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