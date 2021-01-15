У нее в квартире нашли скелет ее сына.

В Москве жители многоэтажки на Энергетической улице нашли тело дедушки, зашитое в шторы и оставленное возле подъезда.

Читайте такжеВ России воспитатели избили женщину, когда та выясняла, кто бьет ее сына (фото)Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Сначала решили, что это просто ковер, но, приглядевшись, поняли, что внутри находится человек. И ковер - вовсе не ковер, а занавески, плотно зашитые вдоль тела (к нему пришили даже варежки). Сверху все перевязали лентой и в таком виде выставили во двор», – говорится в сообщении.

На место вызвали медиков и полицию.

Выяснилось, что дедушка умер от рака, и его сожительница нашла иного способа похоронить, так как денег у них не было даже на свет в квартире.

«Вчера в жилище этой женщины нашли скелет её сына, Ольгу отправили в психбольницу», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц