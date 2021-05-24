Чем закончилась эпическая поездка - неизвестно.

Россиянка проехала с мужчиной на капоте восемь километров от Красного Села до Яльгелево Ленинградской области.

Видео с дорожных камер наблюдения опубликовал новостной портал «Санкт-Петербург».

На них запечатлено, что женщине, которая выезжала с парковки, преградил дорогу мужчину. Она не растерялась и дала по газам, но тот запрыгнул ей на капот. При этом автомобиль продолжил движение.

Судя по видео, женщина провезла своего пассажира до деревни Яльгелево.

Чем закончилась эпическая поездка - не сообщается.

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Автор: Денис Прядко