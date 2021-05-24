Женщина провезла своего пассажира до деревни Яльгелево / скриншот из видео
Россиянка проехала с мужчиной на капоте восемь километров от Красного Села до Яльгелево Ленинградской области.
Видео с дорожных камер наблюдения опубликовал новостной портал «Санкт-Петербург».
На них запечатлено, что женщине, которая выезжала с парковки, преградил дорогу мужчину. Она не растерялась и дала по газам, но тот запрыгнул ей на капот. При этом автомобиль продолжил движение.
Судя по видео, женщина провезла своего пассажира до деревни Яльгелево.
Чем закончилась эпическая поездка - не сообщается.
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