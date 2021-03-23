Все соучастники убийства и заказчик арестованы.

В Москве мужчина нанял киллеров для похищения и убийства бывшего зятя.

Читайте такжеВ Москве пенсионерка "натравила" на внука полицию, так как он отказался играть на тромбонеОб этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Сообщается, что о пропаже 43-летнего мужчины в полицию сообщил его отец. Он рассказал, что тот давно не выходит на связь.

Выяснилось, что на улице Маршала Тухачевского на москвича напали неизвестные с электрошокером. Они избили его, надели наручники и куда-то увезли.

«Подозреваемых нашли – полицейские задержали пятерых мужчин от 19 до 63 лет. Среди них оказался и бывший тесть похищенного. Он признался, что зять развелся с его дочерью, и после этого он решил его заказать. Мужчина нашел исполнителей и пообещал им более 3,5 миллиона рублей за убийство», – говорится в сообщении.

Тело зятя позже нашли в гаражах. Сейчас все соучастники и заказчик арестованы.

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Автор: Катерина Шварц