В российском Брянске мужчина погиб, утонув в яме с грязью. Она не была огорожена, погибший провалился туда, и его засосало под бетонную плиту.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Читайте такжеРоссиянин случайно повесился на шнурке от ключейОтмечается, что инцидент произошел 7 апреля.
«В городе стояла плохая погода, шел дождь вперемешку со снегом. В тот вечер 49-летний Евгений Шемет вышел от своих друзей по направлению к дому и неожиданно пропал. Его тело нашли не сразу – оказалось, что мужчина провалился в яму с грязью и не смог оттуда выбраться», – говорится в сообщении.
Рядом с ямой остались лежать его личные вещи, по ним его и нашли. Причиной смерти стала асфиксия, мужчина попросту захлебнулся.
Сообщается, что яма образовалась прямо у дороги.
По словам местных жителей, раньше туда уже падали люди, но к таким катастрофическим последствиям это не приводило.
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