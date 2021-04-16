Тело погибшего нашли не сразу,

В российском Брянске мужчина погиб, утонув в яме с грязью. Она не была огорожена, погибший провалился туда, и его засосало под бетонную плиту.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Читайте такжеРоссиянин случайно повесился на шнурке от ключейОтмечается, что инцидент произошел 7 апреля.

«В городе стояла плохая погода, шел дождь вперемешку со снегом. В тот вечер 49-летний Евгений Шемет вышел от своих друзей по направлению к дому и неожиданно пропал. Его тело нашли не сразу – оказалось, что мужчина провалился в яму с грязью и не смог оттуда выбраться», – говорится в сообщении.

Рядом с ямой остались лежать его личные вещи, по ним его и нашли. Причиной смерти стала асфиксия, мужчина попросту захлебнулся.

Сообщается, что яма образовалась прямо у дороги.

По словам местных жителей, раньше туда уже падали люди, но к таким катастрофическим последствиям это не приводило.

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Автор: Катерина Шварц