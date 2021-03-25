Учитель в последний момент понял, что снаряд не учебный.

В российском Дагестане на уроке по основам безопасности жизнедеятельности преподаватель учил школьников разбирать гранату, но в последний момент понял, что она не учебная. Устройство взорвалось и оторвало ему пальцы.

Читайте такжеВ России у пенсионера в трусах нашли две гранатыОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.

Отмечается, что 36-летний учитель готовил школьников к соревнованиям. Он собрал команду из четверых ребят и показывал им, как обращаться с советской наступательной ручной гранатой.

«Когда препод начал разбирать верхнюю часть, услышал щелчок – и понял, что взрыва не избежать. Он зажал снаряд в кулак, прижал к животу и отвернулся от учеников. На правой руке из пальцев остался только мизинец. Дети не пострадали. Первую помощь мужчине оказал ученик – снял с пояса ремень и перевязал руку, остановив кровь», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц