В российском Дагестане на уроке по основам безопасности жизнедеятельности преподаватель учил школьников разбирать гранату, но в последний момент понял, что она не учебная. Устройство взорвалось и оторвало ему пальцы.
Читайте такжеВ России у пенсионера в трусах нашли две гранатыОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.
Отмечается, что 36-летний учитель готовил школьников к соревнованиям. Он собрал команду из четверых ребят и показывал им, как обращаться с советской наступательной ручной гранатой.
«Когда препод начал разбирать верхнюю часть, услышал щелчок – и понял, что взрыва не избежать. Он зажал снаряд в кулак, прижал к животу и отвернулся от учеников. На правой руке из пальцев остался только мизинец. Дети не пострадали. Первую помощь мужчине оказал ученик – снял с пояса ремень и перевязал руку, остановив кровь», – говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- Собчак сняла фильм о выпущенном на свободу "скопинском" маньяке: ему "по кайфу" (видео)
- В России снежная лавина накрыла группу туристов - погиб ребёнок
- Россиянин заказал киллерам бывшего зятя: тело убитого нашли в гараже (фото)
- Планировал кровавую бойню: российский школьник вел в сети дневник террориста и попался (видео)
- Не умеет ходить, отзывается на "кис-кис": в России обнаружили "девочку-кошку" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram