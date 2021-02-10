Россиянин из села Знаменка в Башкирии решил согреться с помощью костра на кухне, поскольку в доме нет отопления, однако случайно сжег квартиру.
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Возгорание случилось в кирпичном двухквартирном доме на Полевой улице. В одной из них проживал мужчина 1960 года рождения. В квартире не было электричества, газа и отопления, поэтому россиянин грелся с помощью костра, разведенного на кухне.
Однажды ночью мужчина проснулся от громкого звука автономного пожарного извещателя, который установили в рамках программы «Одинокие престарелые граждане». Причиной сигнала стал костер, вышедший из-под контроля - уже загорелась межкомнатная стена.
Россиянин выбежал на улицу и увидел, что огонь перекинулся на крышу. Соседи, по их словам, проснулись от лая собак и тоже экстренно покинули жилье. Прибывшие пожарные успели локализовать пожар и полностью уберечь от огня вторую квартиру.
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