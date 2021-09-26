Теперь малышу предстоит посоревноваться со старшими собратьями.

В национальном парке и заповеднике Катмай, расположенном в южной части американского штата Аляска, в преддверии ежегодной "Недели толстых медведей" выбрали самого толстого бурого медвежонка.

Результаты голосования национальный парк объявил 25 сентября на своей странице в Twitter. Победителем стал детеныш под номером 132: еще до года он уже набрал 27 килограмм.

We have our first heavyweight - junior league - champion. 132’s springer stole the show with flab and floof to win the first #FatBearJunior Championship. Kudos to the cub! Can this apotheosis of cuteness compete with the behemoths of the big bracket? #FatBearWeek begins Sept. 29. pic.twitter.com/afymaNF13q — Katmai National Park (@KatmaiNPS) September 25, 2021

Соревнования проводятся среди взрослых медведей с 2014 года, однако конкурс среди медвежат проходил впервые. В нем приняли участие четыре малыша. Теперь победителю предстоит посоревноваться со старшими собратьями: новое голосование продлится с 29 сентября до 5 октября.

"Сможет ли этот апофеоз милости конкурировать с чудовищами высшей лиги?" - Задаются вопросом в нацпарке.

В прошлом году в конкурсе среди старших медведей победил зверь под номером 747. Он весил 635 килограммов. Хотя определение победителя происходит на глаз, администрация парка считает, что медведь победил заслуженно. По их словам, он стал настолько толстым, что был готов впасть в спячку еще летом, но продолжил есть и к сентябрю живот медведя уже волочился по земле.

Нацпарк Катмай известен своей популяцией бурых медведей - самой большой из охраняемых популяций. На территории парка живут около 2 100 - 2 200 медведей. Для наблюдения за ними в парке установлены веб-камеры.

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Автор: Катерина Комолова