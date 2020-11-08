В России на Камчатке из ружья расстреляли медведицу с маленьким медвежонком. Они залезли на подводную лодку, чтобы не утонуть.
Читайте такжеВ Сумской области нашли убитой самку краснокнижного зубра (фото)Об этом передает «Камчатка-Информ» со ссылкой на очевидцев.
«Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел. А по-другому здесь никак, ее даже отогнать нельзя. Здесь только валить. Если отогнать, она попадет или в одно селение, или в другое. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Все, сейчас за борт упадет. Мишка труп, а она еще жива», – комментирует автор видео.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
Вас также могут заинтересовать новости
- Таяние льда в Арктике приведет к повышению температуры воздуха уже в эти 10 лет – ученые
- На Львовщине в медвежий приют переселили двух спасенных медведей (видео)
- В Одесской области выпустили на свободу краснокнижную птицу, изъятую у уличных фотографов (видео)
- В Дании начали уничтожать популяцию норок из-за коронавируса (фоторепортаж)
- В Одессе выходили барсука, застрявшего в сентябре в оросительной системе (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram