Животные залезли на подводную лодку.

В России на Камчатке из ружья расстреляли медведицу с маленьким медвежонком. Они залезли на подводную лодку, чтобы не утонуть.

Читайте такжеВ Сумской области нашли убитой самку краснокнижного зубра (фото)Об этом передает «Камчатка-Информ» со ссылкой на очевидцев.

«Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел. А по-другому здесь никак, ее даже отогнать нельзя. Здесь только валить. Если отогнать, она попадет или в одно селение, или в другое. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Все, сейчас за борт упадет. Мишка труп, а она еще жива», – комментирует автор видео.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН