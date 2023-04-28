Захватчики отправились на тот свет из-за неизвестного вещества.

На территории Украины оккупанты несут не только боевые потери, а иногда и самоликвидируются по загадочным причинам.

Об интересном случае утром рассказал Генштаб ВСУ в Facebook. Там отметили, что 24 апреля в Мелитопольском районе Запорожской области армия РФ потеряла 20 солдат из-за действия неизвестного вещества. Речь идет об отравлении.

"24 апреля в одном из подразделений противника, расположенных в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за использования неизвестного вещества погибли 20 раз захватчиков", - отметил Генштаб.

Потери РФ на фронте в Украине за 27 апреля

Напомним, что утром Генштаб ВСУ традиционно показал статистику по потерям, которые понесли вражеские солдаты за сутки в Украине. В частности, удалось ликвидировать еще 540 оккупантов. Общие потери РФ в Украине по состоянию на утро 28 апреля достигают 189 460 человек. Также ВСУ уничтожили 3 бронированные машины, 18 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПВО, 6 БПЛА, 14 единиц автотехники и 1 единицу спецтехники.

Всего за последние 24 часа наши герои сдержали 65 атак россиян на разных направлениях фронта.

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