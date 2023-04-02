Они составляют малую часть от всех раненных и ликвидированных врагов.

Небоевые потери в армии российских оккупантов составляют меньшинство от общего количества раненных и ликвидированных солдат. Их главная причина — это употребление алкоголя.

Такой информацией поделились эксперты британской разведки в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "Хотя Россия понесла до 200 000 потерь после полномасштабного вторжения в Украину, значительное меньшинство из них было вызвано причинами, не связанными с боевыми действиями. 27 марта 2023 года российский новостной Telegram-канал сообщил о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск".

Как сообщили в разведке, офицеры РФ, вероятно, считают повсеместное распитие спиртных напитков особенно пагубным для боеспособности. Однако употребление крепкого алкоголя распространено в большей части российского общества и уже давно считается молчаливо приемлемым для воинской жизни. Это касается и периода ведения полномасштабной войны против Украины.

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"Другие основные причины небоевых потерь, вероятно, включают некачественные тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение", — подытожили в британской разведке.

Потери России в Украине: актуальная информация

Согласно последним данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 174 550 врагов. Они также сожгли около 24 тысяч единиц техники противника.

Наиболее активные боевые действия сейчас сосредоточены вокруг трех городов — Бахмута, Авдеевки и Марьинки. На этих направлениях оккупанты ежедневно проводят десятки штурмов.

Как сообщил командир 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко, ВСУ уничтожили до 50-70% личного состава в отдельных подразделениях рашистов. Украинские защитники быстро привыкли к вражеской тактике и получают преимущество за счет введения противников в заблуждение.

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