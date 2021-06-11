Кто-то натянул металлические лески между деревьями.

В России в Подмосковье мужчина катался с племянницей на квадроцикле в лесу и чуть не лишился головы из-за натянутой железной проволоки между деревьями. В результате у него рваные раны лица, перелом челюсти и минус пять зубов.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 5 июня. Россиянин вместе с 13-летней племянницей катался на квадроцикле неподалеку от подмосковного поселка Пласкинино.

Мужчина часто там катается и хорошо знает местность, однако это ему не помогло, потому что кто-то натянул между деревьями металлические лески.

«Сперва квадроцикл задел только одну из них, но она была натянута слишком низко и порвалась. А вот вторую леску Алексей не заметил – она уперлась в корпус квадроцикла, срикошетила мужчине прямо в лицо, сорвала шлем, порезала щеку и вырвала пять зубов. В больнице Алексею сообщили, что у него вдобавок еще и сломана челюсть», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц