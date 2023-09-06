Представитель НАТО сказал журналистам, что им известно об этой "защите".

Попытка россиян защитить свои стратегические бомбардировщики Ту-95 на аэродроме в Энгельсе шинами может иметь ограниченный эффект.

Об этом пишет CNN со ссылкой на мнения экспертов. По их словам, таким образом захватчики хотят не только усилить защиту от украинских беспилотных летатетельных аппаратов, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время.

Франциско Серра-Мартинс из компании One Way Aerospace, чьи беспилотники использовались ВСУ, сказал, что эта попытка может иметь ограниченный эффект в вопросе уменьшения ущерба. "Это может уменьшить тепловую сигнатуру для открытых объектов стратегической авиации, размещенных на перронах аэродромов, но они все равно будут заметны под инфракрасными камерами", - сказал он.

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OSINT-исследователь Стеффан Уоткинс говорит, что шины могут использоваться для защиты самолетов от осколков в случае взрыва.

"Хотя это выглядит довольно глупо, похоже, что они пытаются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты, которые в противном случае являются "сидячими утками". Сработает ли это, зависит от того, какая боеголовка установлена на ракете/беспилотнике", - добавил он.

Один из военных чиновников НАТО на условиях анонимности сообщил, что они видели попытку защитить самолеты. "Мы полагаем, что она предназначена для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-либо эффект", - сказал он.

Шины на бомбардировщиках РФ: что известно

Напомним, что ранее в сети показали спутниковые снимки аэродрома Энгельс, на которых можно увидеть бомбардировщики, которые захватчики обтянули обычными шинами.

Известно, что после начала полномасштабной войны эта авиабаза как минимум дважды подвергалась атаке дронов. 5 декабря было повреждено два стратегических бомбардировщика Ту-95, а 26 декабря сообщалось о поражении самолетов, транспортных средств и личного состава РФ.

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