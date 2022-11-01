Суть игры - звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать какие-то героические истории с фронта о россиянах.

Российские офицеры, наслушавшись перехваченных украинскими спецслужбами разговоров своих солдат о провалах на фронте, поставили задачу "играть в радиоигру".

Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на данные HUMINT-источников (агентурной разведки, - УНИАН.).

Так, суть игры заключается в том, чтобы звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать какие-то героические истории.

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Оккупантам предлагают рассказывать такие истории: как они "одной ротой отражают атаки полков НАТО", "300 солдат держат оборону против 12000 польских наемников" и так далее.

"На самом деле получается довольно смешно и неправдоподобно, потому что актеры по большей части тупые, но и в таком радиообмене есть свои плюсы (какие именно, мы рассказывать не будем, но ру*ня от этого быстрее поджаривается). Поэтому можем только поблагодарить российских офицеров за такой "креатив", - подытожили в InformNapalm.

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