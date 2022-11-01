Российские офицеры, наслушавшись перехваченных украинскими спецслужбами разговоров своих солдат о провалах на фронте, поставили задачу "играть в радиоигру".
Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на данные HUMINT-источников (агентурной разведки, - УНИАН.).
Так, суть игры заключается в том, чтобы звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать какие-то героические истории.
Оккупантам предлагают рассказывать такие истории: как они "одной ротой отражают атаки полков НАТО", "300 солдат держат оборону против 12000 польских наемников" и так далее.
"На самом деле получается довольно смешно и неправдоподобно, потому что актеры по большей части тупые, но и в таком радиообмене есть свои плюсы (какие именно, мы рассказывать не будем, но ру*ня от этого быстрее поджаривается). Поэтому можем только поблагодарить российских офицеров за такой "креатив", - подытожили в InformNapalm.
Последние перехваты разговоров оккупантов: на что жалуются россияне
- 1 ноября 2022 ГУР МОУ опубликовало перехват разговора оккупанта, в котором "освободитель Лимана" пожаловался маме на обеспечение в армии РФ. У него нет сапог, а также нечего есть.
- Ранее российский оккупант пожаловался жене на потери российской армии и абсолютное отсутствие поддержки. По словам захватчика, пропаганда врет россиянам, что "потерь нет". На самом деле ситуация совершенно противоположная.
- А 8 октября Главное управление разведки обнародовало перехват разговора, в котором российский оккупант жалуется свои матери на то, что русских на фронте "е*ут по всем направлениям".