Раненый оккупант рассказал жене, как его бросили под деревом ждать помощи.

Российские оккупанты жалуются родным на отношение военного руководства России к своим раненым солдатам, как к "скоту".

Об этом свидетельствует аудиоперехват, опубликованный ГУР Минобороны Украины.

Один из российских военных позвонил жене, когда ждал эвакуации. В телефонном разговоре он рассказал, что его бросили с осколочными ранениями под деревом ждать помощи, которая придет только утром.

"Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут... В ногу немного, голову задело осколками, в сердце – в ребро попали. Залепили и бросили здесь. Сказали в пять утра... Бросили здесь под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Станет хуже, Промедол себе просроченный уколю тогда... Нет одежды, ничего нет... Что мне тут, замерзать, что ли?" – рассказал оккупант.

Перехват ГУР: о чем рассказывают оккупанты

С начала вторжения России в Украину Главное управление разведки Минобороны постоянно публикует новые записи разговоров российских оккупантов. Захватчики часто рассказывают родным и знакомым о реалиях войны в Украине.

Так, недавно российский оккупант жаловался, что аэрораздводка и артиллерия Вооруженных сил Украины работают слишком хорошо. Во время разговора с товарищем оккупант рассказал, что количество ликвидированных россиян стремительно растет, как и потери техники. По его словам, в подразделении осталось 4 танка и около 100 военнослужащих.

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