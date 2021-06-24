Чтобы их отдыху ничего не мешало, они накрыли голову парня пакетом.

В России в Нижнем Новгороде утонул 20-летний парень, а отдыхающие на пляже, чтобы ничего не мешало их отдыху, просто перетащили его тело в канаву.

Видео произошедшего опубликовали российские Telegram-каналы.

На кадрах видно, что люди накрыли парню голову пакетом и продолжили купаться.

Тем временем в СК по Нижегородской области сообщили, что по факту смерти парня на пляже проводится проверка. По данным следователей, он отдыхал у водоема вместе с приятелями.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: Катерина Шварц