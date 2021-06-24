В России в Нижнем Новгороде утонул 20-летний парень, а отдыхающие на пляже, чтобы ничего не мешало их отдыху, просто перетащили его тело в канаву.
Видео произошедшего опубликовали российские Telegram-каналы.
На кадрах видно, что люди накрыли парню голову пакетом и продолжили купаться.
Тем временем в СК по Нижегородской области сообщили, что по факту смерти парня на пляже проводится проверка. По данным следователей, он отдыхал у водоема вместе с приятелями.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
Вас также могут заинтересовать новости
- Под Москвой вожатая детского лагеря зарезала 20-летнюю коллегу (фото)
- Патриарх Кирилл и российские чиновники поздравили россиян с годовщиной вторжения нацистов (видео)
- В России задержали бизнесмена с двумя телами в одеялах (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram