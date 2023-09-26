По мнению политолога, не исключено, что российский диктатор пытается выяснить, кого народ считает достойным кандидатом в президенты, чтобы устранить конкурента.

Кремль поручил разузнать, как россияне отнесутся к возможному уходу российского диктатора Владимира Путина с поста президента РФ. Соответствующий опрос впервые проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщил политолог Аббас Галлямов, в новом исследовании два вопроса:

уход Путина с поста президента улучшит, ухудшит или не изменит ситуацию в стране?

мог бы кто-то заменить Путина на посту президента? Если да, то кто именно?

Галлямов подчеркнул, что ранее ВЦИОМ не позволял себе задавать подобные вопросы. По его мнению, можеть быть три причины, по которым центр проводит это исследование.

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"Кремль раздумывает, не разыграть ли ему спектакль с заявлением Путина, что он не пойдет на выборы, и последующим всенародным плачем по этому поводу, сопровождаемым призывами не уходить. Это что-то вроде того трюка, который проделывали, например, в свое время Иван Грозный, уехавший в Александровскую слободу, и Борис Годунов, удалившийся в Новодевичий монастырь", – считает он.

Второй вариант заключается в том, что "Путин реально подумывает, не запустить ли ему операцию "Преемник". Также, по мнению Галлямова, не исключено, что российский диктатор пытается выяснить, кого народ считает достойным кандидатом в президенты, чтобы устранить конкурента.

"Путин подумывает, не оторвать ли ему голову тому, кто подбирается к нему по популярности", – предположил он.

Примечательно, что последний опрос ВЦИОМ показал, что по состоянию на 17 сентября 2023 года, Путину доверяют более 77% россиян, противоположного мнения – лишь 17,8% респондентов.

Другие опросы в РФ

Недавний опрос, проведенный в России компанией Russian Field, показал, что россияне устали от геронтокартии – респонденты хотят, чтобы президент был моложе 70 лет.

Также опрошенные не слишком активно отдавали бы голоса кандидату-женщине, кандидату с нетрадиционной сексуальной ориентацией, уроженцу Северного Кавказа, еврею или человеку моложе 40 лет.

Примечательно, что несмотря на "усталость" от возраста, большая часть россиян все равно отдали бы свой голос за действующего президента РФ Владимира Путина, имея возможность выбрать из нескольких кадидатов.

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