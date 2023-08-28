По предварительной информации, всего было три беспилотника.

В РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром в Брянской области в ночь на 28 августа.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, якобы дроны-камикадзе были запущены со стороны Украины. По предварительной информации, всего было три беспилотника.

"Беспилотники были уничтожены силами ПВО. В результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Пострадавших нет. Техника также не пострадала", - говорится в сообщении.

Россию атаковали дроны - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 28 августа в Москве ввели план "Ковер", который объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта. В связи с этим аэропорты "Домодедово" и "Внуково" какое-то время не принимали и не отправляли рейсы. Всего было задержано более 15 рейсов.

При этом сообщалось, что на Москву осуществлялась атака дронов. Впоследствии российские СМИ сообщили, что столичные аэропорты возобновили свою работу. В 03:47 в Министерстве обороны России заявили, что сбили над территорией Брянской области БПЛА самолетного типа.

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