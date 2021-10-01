Казанский напомнил, что РФ сама превратила оккупированный Донбасс в криминальную резервацию, а теперь глумится над ним.

В новом российском сериале "Контакт" беженцев из оккупированного Донбасса изобразили криминальными необразованными элементами, которые не соблюдают законы.

Отрывок одной из серий опубликовал у себя в Facebook журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"ДНР" получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России! На российском канале ТНТ вышел сериал "Контакт", в котором беженцев из ОРДЛО показали злобными ворами и дегенератами, обокравшими добрых россиян, которые им помогали и дарили свои вещи", - иронически пишет журналист.

Он акцентировал, что герои сериала говорят с "доведенным до абсурда" донецким акцентом, а когда их выводят на чистую воду - оправдывают воровство тем, что "пострадали за русский мир".

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"Сколько в России орали, что Украина дегуманизирует и презирает Донбасс. Но такие сериалы почему-то снимают в России, а не у нас. Причём, вся прелесть ситуации в том, что сначала Россия превратила Донбасс в криминальную резервацию, а теперь сама же над ней и глумится", - подытожил Казанский.

Ранее в ТКГ объясняли, что Россия в случае включения оккупированных районов Донбасса в свой состав лишится инструмента давления на Украину - поэтому она никогда этого не сделает.

До этого в партии Путина отказались признавать оккупированный Донбасс частью России.

Автор: Виолетта Орлова