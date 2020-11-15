Сами Новосибирцы неоднозначно отнеслись к инициативе властей.

В Новосибирске предложили бороться со снегом при помощи снегоплавильных станций на фекальном топливе.

Об этом сообщает Сиб.фм.

Идею мэрии обсудили на комиссии горсовета по городскому хозяйству. По словам начальника управления автомобильных дорог Новосибирска Юрия Сердюка, снегоплавильные станции на фекальном топливе самые дешёвые.

«Эффективность этого вида топлива – в возможности поддерживать оптимальную для плавления снега температуру в 16 градусов», - рассказал Сердюк.

По словам Сердюка, уже ведутся переговоры с Горводоканалом, чтобы предусмотреть технические возможности городской канализации для пропуска растаявшего снега.

К сожалению, Сердюк не сообщил, в каком виде планируется использовать фекальное топливо и где его будут заготавливать.

Некоторые депутаты высказали опасение, что в результате массового использования снегоплавильных станций в реку Обь вместе со сбросами воды будут попадать вредные вещества.

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Сами Новосибирцы неоднозначно отнеслись к инициативе властей. Так, директор агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов в Facebook написал, что сначала не поверил своим глазам, прочитав про фекальное топливо, и предложил властям не останавливаться только на этой инициативе.

«Это инновационно, экономично, в чём-то даже экологично. Депутатам и чиновникам можно шире посмотреть на возможности применения фекалий в городском хозяйстве. Может, пора топить котельные кизяками. Большой потенциал для использования естественных удобрений в программе «Зелёный Новосибирск»», - написал Кузнецов.

Подписчики посчитали, что новосибирцам придётся привыкать к вони и готовиться к удешевлению квартир в районе инновационных снегоплавильных станций.

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Автор: УНИАН