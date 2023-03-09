Всего с начала массированных обстрелов украинской инфраструктуры начиная с 10 октября РФ потратила 821 ракету разного типа.

За 5 месяцев российские оккупанты выпустили по Украине 821 ракету, что стоит примерно 7,5 миллиарда долларов.

В четверг, 9 марта, на массовый обстрел они потратили от 438 миллионов долларов до 581 миллионов долларов, согласно данным Telegram-канала "Цена государства".

Ночью 9 марта российские войска осуществили 81 пуск ракет различного базирования. Всего с начала массированных обстрелов украинской инфраструктуры начиная с 10 октября РФ потратила 821 ракету разного типа.

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Согласно данным Forbes, ракета типа Х-101 стоит 13 млн долл, а ракета Х-555 по данным в открытых источников - 7,5 млн долл. Соответственно, 28 залпов этих ракет обошлись России в сумму от 215,5 млн долл до 358,5 млн долл.

Ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных 20 снарядов ночью составляет 130 млн долл.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл и выше, общая стоимость 6 пусков - 60 млн долл.

Ракеты Х-59 и Х-31П - по 0,5 млн долл, общая стоимость 8 пусков - 4 млн долл. А зенитные управляемые С-300 - по 2 млн долл (13 пусков - 26 млн долл).

Примерная стоимость ракеты Х-22, за данными в открытых источниках по состоянию на май 2022 года составляет в среднем 400 тыс долл. Общая сумма запусков этой ночью составляет 2,4 млн долл.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 8 таких БпЛА стоили 280 тыс долл.

Массированная ракетная атака РФ 9 марта: детали

Российские войска в ночь на 9 марта совершили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, выпустив 81 ракету различного базирования. Из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр" силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34.

РФ держит в Черном море два носильщика "Калибров" с недоиспользованным запасом.

Российские оккупанты этой ночью совершили атаку по территории Украины большим спектром вооружения, чтобы рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, которые атаковали Украину ракетами якобы в ответ на события в Брянской области в начале марта.