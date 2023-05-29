Российские оккупанты целили в военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины.

Во время ночной атаки Силы обороны Украины уничтожили 37 российских крылатых ракет и 29 ударных беспилотных аппаратов "Shahed-136/131". Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"С 00.00 ч по 05.00 ч 29 мая 2023 российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами", - говорится в сообщении.

В частности, на этот раз враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.

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Также, с Северного и Южного направлений противник атаковал иранскими БПЛА "Shahed-136/131". Всего - около 35 ударных дронов.

В течение ночи противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".

Как заявили в Генштабе, Силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101 / Х-555;

29 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Ночная атака против Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за очередной российской атаки.

Всего силами и средствами ПВО над Киевом было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Столичные власти сообщили о падении обломков, повлекшем небольшие разрушения на земле. Также обломки упали на территории Одесского порта, вызвав там пожар.

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