Русские совершали атаку с северного направления.

Во время недавней российской ракетной атаки враг атаковал Киевщину 11 ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Украинские военные сбили все ракеты.

Как напомнил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, второй раз за сутки российские оккупанты совершили ракетный удар по территории Украины.

"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", - отметил он.

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По словам Залужного, силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

Ракетная атака 29 мая

Как сообщал УНИАН, около 11:00 во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Взрывы из-за падения обломков сбитых вражеских ракет раздались в Киеве и Киевской области. Критических разрушений пока не зафиксировано.

Один человек был ранен, его госпитализировали.

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