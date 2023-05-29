Во время недавней российской ракетной атаки враг атаковал Киевщину 11 ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Украинские военные сбили все ракеты.
Как напомнил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, второй раз за сутки российские оккупанты совершили ракетный удар по территории Украины.
"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", - отметил он.
По словам Залужного, силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.
Ракетная атака 29 мая
Как сообщал УНИАН, около 11:00 во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.
Взрывы из-за падения обломков сбитых вражеских ракет раздались в Киеве и Киевской области. Критических разрушений пока не зафиксировано.
Один человек был ранен, его госпитализировали.