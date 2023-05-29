Спикер Воздушных сил ВСУ намекнул, что для противодействия врагу был применен "Patriot".

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что российские оккупанты 29 мая выпустили по Украине до 10-ти "Искандеров" двух типов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос об оперативной информации по ракетной атаке российских оккупантов, Игнат отметил: "Ракетная атака, до 10-ти ракет "Искандер". Он напомнил, что "Искандеры" бывают крылатые - "Искандер-К" и баллистические - "Искандер-М". "Эти ракеты были сегодня выпущены. Какое было там количество, - это около 10-ти. Сейчас будет уточняться. И, предварительно, уничтожены", - сказал Игнат.

Он уточнил, что атака произошла обоими классами этих ракет. На вопрос, работал ли зенитно-ракетный комплекс "Patriot" во время этой воздушной атаки, Игнат сказал: "Вы можете догадываться, если сбиты ракеты "Искандер-М", то можно сделать вывод, какие средства работали именно по таким целям, по баллистическим целям".

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Позже во время брифинга Игнат также отметил, что атака происходила с севера.

Ракетный удар по Украине 29 мая - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, днем сегодня, 29 мая, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве раздались взрывы, все вражеские цели были сбиты. Это была уже 16-я атака на столицу только за май.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противники атаковали Киевскую область 11 ракетами типа"Искандер-М" и "Искандер-К", и все ракеты сбили украинские воины.

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