Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что российские оккупанты 29 мая выпустили по Украине до 10-ти "Искандеров" двух типов.
Об этом он сказал в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос об оперативной информации по ракетной атаке российских оккупантов, Игнат отметил: "Ракетная атака, до 10-ти ракет "Искандер". Он напомнил, что "Искандеры" бывают крылатые - "Искандер-К" и баллистические - "Искандер-М". "Эти ракеты были сегодня выпущены. Какое было там количество, - это около 10-ти. Сейчас будет уточняться. И, предварительно, уничтожены", - сказал Игнат.
Он уточнил, что атака произошла обоими классами этих ракет. На вопрос, работал ли зенитно-ракетный комплекс "Patriot" во время этой воздушной атаки, Игнат сказал: "Вы можете догадываться, если сбиты ракеты "Искандер-М", то можно сделать вывод, какие средства работали именно по таким целям, по баллистическим целям".
Позже во время брифинга Игнат также отметил, что атака происходила с севера.
Ракетный удар по Украине 29 мая - сейчас это стоит знать
Как сообщал УНИАН, днем сегодня, 29 мая, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве раздались взрывы, все вражеские цели были сбиты. Это была уже 16-я атака на столицу только за май.
Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противники атаковали Киевскую область 11 ракетами типа"Искандер-М" и "Искандер-К", и все ракеты сбили украинские воины.