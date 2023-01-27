Очевидно, причиной этого решения стала антивоенная позиция украинской телеведущей.

Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую и блогершу Машу Ефросинину в список террористов и экстремистов. Кроме того, украинку объявили в розыск.

Данные о Ефросининой появились в "перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

"Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР", - говорится в карточке блогера.

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Кроме того, Ефросинину внесли в базу розыска МВД России. Знаменитость находится там по не названной ведомством статье УК РФ.

Пока Ефросинина не отреагировала на эту новость.

Позиция Ефросининой относительно войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маша Ефросинина жестко осудила действия оккупантов. Вместе с другими знаменитостями она поддерживала украинских воинов, организовывала благотворительные мероприятия в помощь ВСУ и транслировала ужасы, которые несет "русский мир".

Кроме того, Ефросинина жестко высказалась о российских артистах-путинистах. Она вспомнила, как Филипп Киркоров раньше любил посещать Киев и проводил много времени в украинской столице. Сегодня он стал врагом украинского народа.

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