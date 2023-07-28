ЧВК "Вагнера", вероятно, работает над усилением присутствия в Африке.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, "изгнанный" в Беларусь и названный российским диктатором Владимиром Путиным "предателем", 27 июля неожиданно появился в Санкт-Петербурге, где проходил саммит "Россия-Африка". Он использовал мероприятие, чтобы показать африканским лидерам, что намерен оставаться значительным игроком на континенте. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что главарь "вагнеровцев" провел ряд встреч в отеле вблизи российско-африканского форума, не участвуя в самом мероприятии.

"Пригожин ... воспользовался возможностью неофициально встретиться с неизвестным количеством африканских лидеров, чтобы показали, что ЧВК "Вагнера" намерен оставаться значительным игроком в Африке. ... Российский инсайдерский источник утверждал, что Пригожин проводил частные неформальные встречи с представителями неизвестного количества африканских правительств. Постоянные усилия Пригожина встретиться с африканскими лидерами и послать им месседж, вероятно, являются частью усилий ЧВК "Вагнера" по сохранению своих выгодных военных и горнодобывающих контрактов в Африке. Неназванный командир "Вагнера", недавно вернувшийся из ЦАР, 26 июля заявил, что ЧВК "Вагнера" работает над увеличением своих операций в Африке, чтобы финансировать свое присутствие в Беларуси", – говорится в отчете ISW.

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Аналитики также акцентируют, что Пригожин использовал российско-африканский саммит, чтобы позиционировать ЧВК как жизнеспособного антизападного партнера для Нигера, где накануне произошел государственный переворот.

"Telegram-каналы, аффилированные с "Вагнером", начали распространять аудиозапись Пригожина 27 июля, в которой он хвалил устранение нигерскими военными президента Мохамеда Базума и восхвалял это как акт "обретения независимости". ... Несколько российских "военкоров" предположили, что Нигер будет нуждаться в "помощи" ЧВК "Вагнера", подобно тому, как происходило в Мали после переворота в мае 2021 года", – отмечают в ISW.

Саммит Россия-Африка

27-28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка", который Кремль пытался продемонстрировать как дипломатический прорыв. Однако на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину решили съездить только 17 из 54 лидеров африканских стран. Среди тех, кто проигнорировал мероприятие, был прозападный лидер Нигера Мохамед Базум, которого в результате государственного переворота свергла военная хунта.

На западе страны Африки призвали Россию, но взамен получили только обещание российского диктатора предоставить бесплатное зерно ряду стран.

В связи с выходом РФ из "зернового соглашения" и, соответственно, срывом поставок украинского зерна на континент, страны Африки пригрозили Кремлю ухудшением отношений.

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