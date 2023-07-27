Сегодня африканские лидеры потребовали от Путина вернуться к зерновой сделке.

Страны Африки требуют от России вернуться к "зерновой сделке", и угрожают Кремлю ухудшением отношений.

Вопрос поставок зерновых для африканских политиков, приехавших на саммит в Петербург, – один из важнейших. Его решение должно быть приоритетом, заявил на саммите "Россия-Африка" председатель Африканского союза Азали Ассумани.

"Это жизненно важная для нас проблема. Приостановление зерновой сделки может оказать некоторое влияние на наше сотрудничество. Наш континент в настоящее время испытывает серьезное воздействие цен на продовольствие. Поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны", – цитирует Ассумани агентство ТАСС.

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На саммите Путин заявил о готовности России в ближайшие 3-4 месяца "безвозмездно" поставить по 25-50 тысяч тонн зерна шести странам – Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Эритрее. Издание The Moscow Times отмечает, все эти страны, за исключением Сомали, не голосовали в ООН за резолюции с осуждением российской агрессии против Украины.

Кроме того, обещанные объемы составят всего $40-80 млн, или 0,5-1% от совокупного российского экспорта в страны Африки. Также это всего 0,3-0,6% от совокупного российского экспорта пшеницы в 2022-2023 сельскохозяйственном году. Таким образом, обещанная Путиным помощь Африке действительно выглядит как мелкая подачка.

Саммит Россия-Африка

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал двухдневный саммит "Россия-Африка", который Кремль намерен использовать в пропагандистских целях – показать, что агрессия против Украины не сделала из России страну-изгоя. Однако на практике все не так радужно для Путина. В частности, саммит проигнорировали большинство африканских лидеров.

Кроме того, африканцы сразу выставили Путину претензии из-за срыва зерновой сделки, которая вызвала рост цен на продовольствие. Также некоторые страны Африки обеспокоены конфликтом Кремля с "ЧВК Вагнер", играющей важную роль в поддержке самых одиозных африканских режимов.

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