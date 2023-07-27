Это седьмой госпереворот в регионе Западной и Центральной Африки с 2020 года.

В Нигере, стране, являющейся главным союзником западных стран в африканском регионе, произошел государственный переворот. Группа военных объявила об отстранении президента западноафриканской страны Мохамеда Базума – одного из африканских лидеров, проигнорировавших саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Reuters, утром в среду президентская гвардия во главе с генералом Омаром Чиани захватила власть. Полковник Амаду Абдраман объявил, что границы Нигера закрыты, по всей стране объявлен комендантский час, а все учреждения республики прекращают работу. Военные также предостерегли другие страны от любого вмешательства, и пообещали не наносить Базуму вреда.

"Положим конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления", – сказал Абдраман в окружение других офицеров в обращении, которое транслировалось по телевидению.

Базум, лидер Партии за демократию и социализм Нигера, на протяжении последних 30 лет занимал различные должности в правительстве. В феврале 2021 года был избран президентом страны. Избрание Базума стало первой демократической передачей власти в государстве, которое после обретения независимости от Франции в 1960 году пережило четыре военных переворота. За несколько дней до того, как недавно избранный Базум был приведен к присяге, также произошла попытка государственного переворота, но она провалилась.

Почему Россия выиграет от свержения прозападного правительства в Нигере

Нигер, бывшая французская колония и важный экспортер урана, на который приходится 5% мирового производства, был ключевым союзником западных держав в борьбе с повстанцами и нелегальной миграцией из стран Африки к югу от Сахары.

Военный захват власти в Нигере стал седьмым государственным переворотом в регионе за последние три года. По словам аналитиков, переворот создаст возможность для России и других государств распространить свое влияние в Нигере и регионе в целом.

Вероятным предводителем хунты в Нигере называют Моди Салифа, который имеет контакты с хунтой в Мали. Последняя свое очередью отметилась сотрудничеством с ЧВК "Вагнер". Сложившаяся ситуация может помочь ЧВК укрепить свое положение в Центральной Африке.

Реакция мира на переворот в Нигере

Соединенные Штаты призвали освободить Базума. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который общался с Базумом в среду, когда его держали в президентском дворце, заявил, что экономическое и безопасное партнерство США с Нигером зависит от продолжения демократического правления в стране.

Европейский Союз, ООН, Франция и другие осудили восстание и заявили, что следят за событиями с беспокойством.

Африканский союз и западноафриканский региональный блок ECOWAS осудили действия военной хунты и назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

Президент соседнего Бенина Патрис Талон встретился с президентом Нигерии и председателем ECOWAS Болой Тинубу, чтобы обсудить ситуацию в Нигере.

"В случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере, но идеальным было бы, чтобы все происходило в мире и согласии", — сказал Талон журналистам в Абудже, столице Нигерии.

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