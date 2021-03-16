Роскомнадзор заявил, что через месяц заблокирует на территории России социальную сеть Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию.
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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление замглавы ведомства Вадима Субботина.
"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации... Если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - говорится в сообщении.
По словам Субботина, если компания выполнит все требования, то санкции в отношении нее снимут.
Что этому предшествовало
- 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России, а взамен "подвисли" сайты власти.
- Компания Twitter заявила, что "глубоко обеспокоена попытками подавить публичное общение в интернете", и отрицает, что платформу могут использовать для пропаганды незаконных действий.
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