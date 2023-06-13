Решение объяснили оккупацией прибрежных территорий Украины.

Во вторник, 13 июня, российский диктатор Владимир Путин подписал принятый накануне закон о денонсации Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, закон вступает в силу со дня публикации.

В сопроводительных материалах объясняется, что Россия считает Украину такой, что "утратила статус прибрежного государства" в отношении акваторий в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

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После фейкового референдума и попытки аннексии территорий этих областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России, считает агрессор.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соглашение, которым был определен статус Азовского моря и Керченского пролива, было подписано президентами Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой в декабре 2003 года. Оно вступило в силу в апреле 2004.

Документ содержит пять статей и определяет, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины. Также определяет линию государственной границы в Азовском море и особенности судоходства в этой акватории.

Украина денонсировала этот договор в годовщину вторжения российских оккупантов в феврале 2023 года.

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