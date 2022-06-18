Россияне считают, что Литва "экономически душит" регион.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на решение Литвы ограничить транзит товаров в регион.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, губернатор заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Он сообщил, что под запрет транзита попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

Алиханов уверяет, что "действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза".

Как сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекращает транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Литовская железнодорожная компания LTG Cargo получила соответствующие разъяснения Европейской комиссии. Согласно им, товары и грузы, которые попали под санкции, не могут перевозиться по территории Евросоюза, даже если идут транзитом с одной территории РФ на другую.

Ранее бывший заместитель министра обороны Польши, офицер и публицист Ромуальд Шереметев выступил за "демилитаризацию" российского Калининграда.

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